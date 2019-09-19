أصدر المستشار حمادة الصاوي، اليوم، أول قراراته بعد توليه مهام منصبه، والتي تضمنت إعادة هيكلة النيابة وتنظيمها بإنشاء نيابة حلوان الكلية على أن تتبعها "حلوان والتبين و15 مايو"، وفصل نيابتي البساتين ودار السلام عن نيابة جنوب القاهرة وضمهما إلى نيابة حلوان الكلية، وضم نيابتي مدينة نصر أول وثاني إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية.

كما تضمن القرار، ضم نيابة سيدي جابر إلي نيابة شرق الكلية ونيابة مركز إمبابة إلى نيابة شمال الجيزة الكلية ونيابتي العمرانية والعياط إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية وضم نيابة السلام الجزئية إلى نيابة شرق القاهرة الكلية.

كما قرر النائب العام، إنشاء نيابة المنتزة الكلية على أن تتبعها نيابات قسم أول وثاني وثالث المنتزة والرمل، وإنشاء نيابة الدخلية الكلية وتتبعها نيابات الدخلية وقسم أول وثاني العامرية وبرج العرب.

وشمل قرار النائب العام، تحديد محال ونطاق كل نيابة وما تختص به وما يحال إليها من قضايا وتحقيقات ومنازعات، إضافة إلى نقل مركز معلومات النيابة العامة إلى مكتب النائب العام بدلًا من إدارة النيابات.