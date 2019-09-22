شهد وزير العدل مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE، في مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

ويستهدف البروتوكول توفير خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر إفلاسه أو مباشرة إجراءات الصلح الواقي منه، من خلال قاعدة بيانات وزارة العدل التي توفر مؤشرات بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات عند توافرها بكل دقة وسرعة، من خلال الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بوزارة العدل وبما لا يتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات.

واتفقت وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE على اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني المباشر، بين الوزارة ممثلة في قطاع المحاكم المتخصصة وبين شبكة الربط الخاصة بالشركة المصرية للائتمان المصرفي، تحت إشراف ومتابعة البنك المركزي الذي يتولى توجيه البنوك العاملة في مصر لاستخدام هذه المنظومة، والاستفادة من هذا النوع من الخدمات.

ووقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، وعن البنك المركزي جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد كفافي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE والعضو المنتدب بحضور المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.

ووفقا للمادة 67 مكرر من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، فإنّ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تختص بإدارة قاعدة بيانات عملاء الائتمان لتقييم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والتزام جميع البنوك بالاطلاع على بيانات تلك القاعدة قبل منح الائتمان، وما يترتب على ذلك من الحد من مخاطر الائتمان بما يعود بالفائدة على الجهاز المصرفي وجهات منح الائتمان، ومن هنا تأتي أهمية البروتكول الموقع اليوم بما يوفره من بيانات بشأن الافلاس والصلح الواقي منه والتي تدخل في تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والأفراد بما يتفق والخطوات التي تتخذها الدولة في شأن التعاون بين الجهات المختلفة في مجال تبادل البيانات إلكترونيا ويدعم خطتها في توفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار.