توفي لص غرقًا بعدما قفز في ترعة المريوطية هربًا من ملاحقة الأهالي له عقب الإمساك بصديقيه بعد خطفهم حقيبة يد من مهندس في أثناء سيره في المريوطية.

وتمكّنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة اللص، وأخطرت النيابة بالواقعة وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من مهندس في أثناء سيره بشارع المريوطية، خطف 3 أفراد يستقلون دراجة نارية حقيبة يده، وأنه استغاثة بالأهالي، وتمكّنوا من ضبط اثنين منهم، بينما قفز الثالث إلى ترعة المريوطية ليقلى مصرعه غرقا.

وبسؤال المتهمين "عادل" (18 سنة - عامل ومقيم صفط اللبن بولاق)، و"خالد" (18 سنة - عامل) اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقهما "حسن" (18 سنة - ومقيم شارع المساكن العشرين فيصل)، تمكنت الحماية المدنية والانقاذ النهري من استخراج الجثة.