القبض على لص يبيع مشغولات فضية سرقها من محل عمله في سفاجا

ألقت قوات الأمن في البحر الأحمر، لقبض على لص كان يبيع مشغولات فضية سرقها من محل عمله في سفاجا.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا، من العميد محمد دردير، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم سفاجا، من ضبط شخص، في أثناء بيعه مشغولات فضية بأحد المحلات في مدينة سفاجا.

ووردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا، من مالك أحد محلات الفضة بشارع الإستاد، يفيد بعرض أحد الأشخاص، كمية من المشغولات الفضية للبيع بثمن بخس.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم، وجرى ضبطه في أثناء عرضه مشغولات فضية عبارة عن "33 خاتما، 3 سلاسل، 9 أساور دلاية، 7 ولاعات سجائر"، وبمناقشته، اعترف بسرقته المضبوطات من داخل بازار في سفاجا (محل عمله) عن طريق فسخ باب السيكوريت للبازار.

وباستدعاء مالك البازار، تعرف على المضبوطات، وأقر بأنها ملكه، واتهم لشخص المضبوط بالسرقة.

وحرر محضر بالواقعة حمل الرقم 7545/ 2019 جنح سفاجا، وجار العرض على النيابة العامة.