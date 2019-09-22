القوى العاملة تنجح في رفع حظر السفر وتجديد إقامة مصري في السعودية

قضت المحكمة العامة في الرياض، بإلزام مواطن مصري بسداد 409 آلاف ريال سعودي لصالح الشركة التي كان يعمل بها مندوبا للمبيعات، فضلا عن تجديد إقامته وبطاقة التأمين الصحي، ورفع الحظر عن سفره حتى يتمكن من استكمال علاجه في مصر.

وأعلن وزير القوى العاملة أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في حل مشكلة شاب مصري تقدم بالتماس يطلب فيه تقديم الدعم والمساعدة للتدخل لحل مشكلته مع شركته، وذلك عقب صدور حكم ضده يلزمه بسداد 409 آلاف ريال.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إنّ الوزير كلّف مكتب التمثيل العمالي بحل مشكلة المواطن، لتجديد إقامته وبطاقة التأمين الصحي حتى يتمكن من استكمال علاجه الذي يتكلف مبلغ باهظ شهريا، خاصة وأنّه دون عمل منذ فترة كبيرة، فضلا عن مساعدته في العودة إلى مصر لاستكمال علاجه ورؤية أسرته التي لم يرها منذ 4 سنوات كاملة.

وأضاف أنّ الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي، يرافقه المستشار أحمد يوسف نائب القنصل تحركا علي الفور ومعهم المستندات التي قدمها المواطن من أحكام قضائية، وتقارير طبية عن حالته الصحية، وتواصلا مع إدارة الشركة لبحث كيفية حل المشكلة الشائكة ودارستها من جميع جوانبها خاصة الإنسانية، ووافقت الشركة على تجديد إقامة المواطن والتأمين الصحي فضلا عن رفع الحظر عليه، وتحمل تذكرة السفر للقاهرة في الموعد الذي حدده، ومغادرته المملكة نظرا لحالته الإنسانية.

وأشار إلى أنّه نظرا لانتهاء فترة صلاحية جواز سفره، استجاب الدكتور إيهاب عبدالحميد قنصل مصر بالرياض على الفور، بتمديد جواز سفر المواطن، فضلا عن عرض حالته على المستشار الطبي بالسفارة لتوفير العلاج على نفقة الدولة عقب وصوله إلى مصر بناء على حالته الصحية والتقارير الطبية المقدمة.

وقدّم المواطن جزيل شكره وامتنانه للقنصلية المصرية ومكتب التمثيل العمالي ممثلا عن وزارة القوى العاملة، لما بذلاه من جهد وتعاون من أفراد البعثة على مدار 9 أشهر كاملة لحل مشكلته ومغادرته، كما قدم الملحق العمالي خالص الشكر لإدارة الشركة لتعاونها البناء في إنهاء أزمة الشاب وعودته لأسرته بمصر.