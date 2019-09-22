أعلنت شركة فيس بوك، عن شراكتها مع مهرجان الجونة السينمائي، وتقدم فيسبوك خلال المهرجان -ضمن التزامها تجاه مطوري المحتوى والناشرين بالمنطقة -أحدث الأدوات اللازمة لتساعدهم في تطوير محتوى شيق وللمشاركة في الأحداث الرئيسية بمهرجان الجونة لهذا العام.

"فيس بوك" يجمع مجموعة كبيرة من مطوري المحتوى بالمنطقة وعلى مستوى العالم، والكثير من المعجبين وخبراء هذا المجال، وذلك لخلق ذكريات لا تُنسى ومشاركتها مع الجماهير المهتمة بمعرفة كل ما يدور داخل أروقة المهرجان، كل ذلك يتم من خلال استوديو البث المباشر لفيس بوك وإنستجرام، والذي يتيح لصناع المحتوى والناشرين إمكانية البث الحصري المباشر لفعاليات المهرجان لأول مرة على الإطلاق.

ومن المقرر أثناء المهرجان أن يستضيف كل من فيس بوك وإنستجرام ورشة عمل حصرية لاستعراض الأدوات والمنتجات التي صُممت خصيصًا لمساعدة صناع المحتوى والمشاهير بهدف تقديم محتوى مبتكر ومميز وإطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية. وتهدف هذه الأدوات إلى دعم نجوم مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى للنهوض بما يقدمونه من محتوى والمساهمة في تشجيع التوجه لاستخدام الفيديو كوسيلة تعبيرية واخبارية في المنطقة.

وقال فارس عقاد، رئيس الشراكات الإعلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، لـ"الوطن": "نحن سعداء بمشاركتنا ودعمنا لمهرجان الجونة السينمائي الذي أصبح منصة عالمية للإبداع والإلهام على مستوى الفن والترفيه، وكما يتم مشاركة ومشاهدة المزيد من محتوى الفيديو على فيسبوك وإنستجرام بمعدلات غير مسبوقة، والكثير منها يأتي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستخدم هؤلاء الأفراد فيسبوك بطريقة مختلفة كليًا عن غيرهم من المستخدمين، لذلك تعتبر الفعاليات المميزة مثل مهرجان الجونة السينمائي (GFF 19) منصات مثالية لمشاركة الإمكانات المتقدمة لمحتوى الفيديو".

وأضاف "عقاد": "صناع المحتوى هي جزأ رئيسي من كيان فيس بوك خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ترتفع معدلات مشاهدة مقاطع الفيديو باستمرار، لذلك سنواصل تقديم أهم الأدوات اللازمة للنجاح في إطار جهودنا المبذولة لمساعدة صناع المحتوى على صناعة تجارب فريدة من الفيديو الرقمي؛ وعلى مدار الثلاثة سنوات القادمة، سيكون أكبر توجه في منتجاتنا هو زيادة محتوى الفيديو، بما يشمل كل من المشاركة، حيث رأينا خاصية القصص " Stories " على إنستجرام والحالات " Status " على الواتس آب تتزايد بسرعة، ليسجل كل منها أكثر من 300 مليون نشط يوميًا، بالإضافة إلى مشاهدة محتوى الفيديو. وتعمل خاصية ‘Watch’ على تعزيز إمكاناتنا الكبيرة التي تسمح لنا بمساعدة شركائنا، بما يشمل أكبر وأهم المؤسسات الإعلامية في العالم، والشخصيات العامة والمؤثرة، وذلك للوصول والتعاون بفاعلية مع جماهيرهم".

‎وصرح عمرو منسي، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي، لـ"الوطن": "أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمعات التي خلقتها بمثابة البصمة لجيلنا الحالي، والتي تواصل النمو بخطى ثابتة لتصبح الوسيلة الرئيسية للاتصال والمشاركة والتواصل، وبدءًا من الاهتمامات المتبادلة، إلى الرسائل الشخصية، فقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الوسط الأنسب لعالمنا الحالي بوتيرته السريعة".

وتابع: "نحن متحمسون لهذه الشراكة نظرا لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي الملموس على مختلف القطاعات بوجه عام، وعلى المهرجانات السينمائية بوجه خاص. فبالإضافة الى دعم وصول مهرجان الجونة السينمائي إلى عشاق السينما في كل مكان، تدعم هذه الشراكة قدرتنا على تمكين المواهب الواعدة في صناعة الترفيه، ومساعدتهم على مشاركة إبداعاتهم مع جماهيرهم على مستوى العالم، وتحقيق حجم المشاهدة التي يستحقونها."