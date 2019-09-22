انتظمت الدراسة، اليوم بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر بمدينة العلمين الجديدة، حيث بدأت تشغيل الفرع ضمن المرحلة الأولي لتشغيل الفرع الجديد.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية: الأكاديمية تكتسب قوتها منذ تأسيسها من أكثر من 45 عاما من عناصر عديدة، أهمها دعم وتبادل الثقافات والخبرات العربية والشراكات التعليمية الدولية، لإثراء التعليم العالي والبحث العلمي".

وتابع: "تعمل الأكاديمية على توفير اعتمادات دولية لخريجيها مثل (ABET - RIBA - ZEvA)، بما يمكنهم من التنافس في السوق الدولية".

وأشار إلى أن الأكاديمية بمقرها في العلمين الجديدة ستقدم الدراسة في مجالات النقل البحري والهندسة والتكنولوجيا خاصة الميكانيكا، الطاقة، العمارة والإنشاءات.

وأردف: "أما الصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى مجال الإدارة واللوجستيات والنقل والآثار الغارقة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة".

وتابع: "كما ستوفر الأكاديمية خدمات استشارية بالمنطقة بمختلف المجالات العلمية والفنية، التي تتميز بها الأكاديمية محليا وإقليميا، ما يدعم الأنشطة الاستراتيجية للشركات والمؤسسات العاملة على إعمار مدينة العلمين الجديدة اقتصاديا وصناعيا".

واستطرد: "يتمحور قلب أنشطة مقر الأكاديمية بالعلمين، حول إنشاء مركز إبداع وابتكار للطلاب والشباب Innovation Center، حيث سيتم تأسيس مركز الإبداع والابتكار على أساس شراكات مع المنظمات، وتبلغ مساحة الفرع 62 فدانًا، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات)".