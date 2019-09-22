أطلق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وخلف زناتي، نقيب المعلمين باطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب بالمحافظة.

فيما تفقد المحافظ يرافقه نقيبي الزراعيين والمعلمين العملية التعليمية في أول يوم دراسي في العام الجديد بالمدرسة الثانوية الزراعية، وكذلك مدرسة نجيب محفوظ، حيث تم تكريم أوائل الشهادات الفنية الزراعية بالوادي الجديد تشجيعا للإبداع الطلابي للمتميزين.

وقال "خليفة"، في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية، إنه جرى زراعة الأشجار المثمرة بالمدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة، ضمن مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة مثمرة للمساهمة في الحد من التلوث ومكافحة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتوعية لطلاب المدارس بأهمية الأشجار المثمرة في تجميل المدن والقرى، وتحقيق عائد اقتصادي مناسب للعمليات الزراعية.

وأوضح "خليفة" أن المرحلة الأولى من المبادرة انتهت من زراعة 200 ألف شجرة مثمرة من أنواع البرتقال واليوسفي والليمون والمانجو والزيتون والتوت في جميع محافظات الجمهورية بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية، موضحا أن نوعية المحاصيل البستانية الجاري زراعتها تم اختيارها وفقا لمعايير علمية تناسب مناخ كل محافظة لضمان تحقيق العائد المرجو من الزراعة وتطبيق التوصيات الفنية المناسبة لكل محصول منذ بدء الزراعة وحتى الحصاد والجني.

وأشار "خليفة"، إلى أن المبادرة تنفذها نقابة المهن الزراعية ونقابة المعلمين بالتعاون مع وزارة البيئة والمحافظين والأجهزة المعنية، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ونقابة الزراعيين والمعلمين يجرى بمقتضاه الموافقة على منح نقابة الزراعيين والمعلمين مساحات من الأراضي الزراعية بالوادي الجديد لاستصلاحها وزراعتها طبقا للضوابط والقواعد المنظمة توزع على أعضاء النقابة لزراعتها بطريق الزراعة الحديثة مع التركيز على الأنواع الفاخر من التمور (البارحي - المجدول) ضمن المشروع القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 5 مليون نخلة بالأنواع المتميزة من نخيل التمور بمحافظتي الوادي الجديد وأسوان.