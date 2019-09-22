محافظ الغربية يفتتح 6 مدارس جدد بقرى مركز المحلة بتكلفة 60 مليون جنيه في أول أيام العام الدراسي الجديد

افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، 6 مدارس جدد بقرى مركز المحلة الكبرى بتكلفة 60 مليون جنيه، بإجمالي 143 فصلا، وبطاقة استيعابية 5577 طالبا وطالبة، ضمن 30 مدرسة جديدة، جرى الانتهاء منها خلال العام الحالي بتكلفة 253 مليون جنيه.

بدأ محافظ الغربية الافتتاحات بمدرسة قرية الدواخلية الابتدائية المشتركة، المقامة على مساحة 1181م2 بتكلفة 8 ملايين جنيه وتضم 16 فصلا، عبارة عن (4 فصول رياض أطفال - 12 فصلا تعليميا)، بطاقة إستيعابية 660 طالبا وطالبة.

كما افتتح أيضاً مدرسة قرية سندسيس للتعليم الأساسي الجديدة المقامة على مساحة 2102م2، بتكلفة 9 ملايين جنيه وتضم 18 فصلا (4 رياض أطفال - 14 فصلا تعليميا) بطاقة استيعابية 900 طالب وطالبة، وعقب الافتتاح تفقد عدد من الفصول والمكتبة والمعمل.

وتابع محافظ الغربية جولته بافتتاح مدرسة قرية نمرة البصل للتعليم الأساسي، المقامة على مساحة 2530م2 بتكلفة 12 مليون جنيه وتضم 33 فصلا (6 فصول رياض أطفال - 27 فصل تعليمي)، بطاقة استيعابية 1077 طالبا وطالبة.

كما افتتح أيضاً مدرسة قرية الشرقية للتعليم الأساسي المقامة على مساحة 1400م2، بتكلفة 7 ملايين جنيه والتي تضم 11 فصلا (2 رياض أطفال - 9 فصول تعليمية)، وتستوعب 450 طالبا وطالبة، وعقب الافتتاح تفقد مكتبة المدرسة ومسرح الأنشطة.

وفى قرية دمرو أفتتح محافظ الغربية مدرسة دمرو للتعليم الأساسي المقامة على مساحة 2755م2 بتكلفة 13 مليون جنيه وتضم 33 فصل (6 فصول رياض أطفال - 27 فصل دراسي) بطاقة 1350 طالب وطالبة.

كما افتتح أيضاً مدرسة قرية ميت الليث هاشم الرسمية للغات المقامة على مساحة 2381م2، بتكلفة 11 مليون جنيه وتضم 28 فصلا (4 فصول رياض أطفال - 24 فصلا تعليميا).

وأكد محافظ الغربية، أنه "للمرة الأولى لن تتجاوز كثافة الطلاب برياض الأطفال 45 طالبا، بدلاً من الكثافات المرتفعة في الأعوام السابقة، وذلك تطبيقاً لخطة المحافظة لتوفير مناخ تعليمي مناسب للطلاب.

وأشار إلى أنه خلال هذا العام جرى الانتهاء من 30 مدرسة جديدة بتكلفة 253 مليون جنيه، منوها بانه جارٍ العمل في إنشاء 30 مدرسة بتكلفة 430 مليون جنيه.