أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1845، والقرار رقم 1967 لسنة 2019 بشأن نزع ملكية الالعقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على أن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية نامول مركز طوخ بمحافظة القليوبية الواقعة بحوض إبراهيم بك مراد رقم 8 وحوض العزايزة نمرة 18 بمسطح 4 أفدنة و9 قراريط و4 أسهم المحددة على الخريطة المساحية، يعتبر من أعمال المنفعة العامة.

كما نص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إضافة ذلك يعتبر مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقريتي إبراش وكفر لإبراش بناحية نبتيت - مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصاد بتاريخ اليوم للاطلاع عليه اضغط هنـــــــــــــــــــا.