عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن اعتقاده بأن بريطانيا ستخرج من "الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا من جديد أنه إذا حدث ذلك دون اتفاق فستكون هناك حدود جديدة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وقال لقناة "سكاي نيوز" في مقابلة الأسبوع الماضي قبل أن يطلع على الأفكار التي أرسلتها حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بروكسل لمحاولة دفع عملية الخروج للأمام: "إنني على قناعة بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما نشرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنيسة، اليوم.

وسُئل يونكر في المقابلة عما إذا كانت ستنشأ حدود جديدة بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي إذا خرجت بريطانيا "بريكست" دون اتفاق فقال "نعم يتعين علينا ضمان الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية".