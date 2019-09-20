أفادت مصادر اليوم أن الحكومة البريطانية ستمنح عقودا بقيمة 300 مليون جنية إسترليني لشركات تسيير العبارات لضمان عبور المنتجات الضرورية، من الأدوية والمواد الكيميائية الهامة، في حال خروج بريطانيا (بريكست) دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت "سكاي نيوز"، نقلا عن المصادر، إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أكد يوم الأربعاء الماضي وجود خطر واضح في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "إنه لا يمكن إحراز تقدم في طريقة معالجة المشاكل المتعلقة بالحدود مع أيرلندا حتى تقدم المملكة المتحدة مقترحات مكتوبة".

وتصارع لندن الزمن من أجل التوصل لخروج باتفاق قبل حلول الموعد المقرر لمغادرة لندن للكتلة الأوروبية في 31 من أكتوبر المقبل.