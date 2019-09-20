أعلن مسؤول أوروبي، اليوم، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيلتقي بعد ظهر الإثنين المقبل، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

ويعقد اللقاء بين جونسون وتوسك في مرحلة حساسة من المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيث يواجه الطرفان صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن خروج لندن من الاتحاد "بريكست"، في حين أن الموعد المحدد لبريكست هو 31 أكتوبر المقبل.

وكان وزير بريكست البريطاني ستيفن باركلي، صرح في وقت سابق بعد لقائه كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه في بروكسل، اليوم، أنّ هناك "اندفاعة" في المفاوضات بين الجانبين.