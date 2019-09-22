قاد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، اليوم، حملة لإزالة الطابق الحادي عشر علوي من برجين بشارع السكة الحديد ببنها.

أشرف على الحملة الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وعلي إمام وأمان عصر نائبي رئيس مجلس مدينة بنها.