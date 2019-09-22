قالت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، اليوم، إن عدد ضحايا الكوليرا، بلغ 8 وفيات، و 158 إصابة، في ولايتي "النيل الأزرق" جنوب السودان، و "سنار" شمال "النيل الأزرق"، منها 6 وفيات و 115 إصابة في النيل الأزرق وحالتا وفاة و 43 إصابة في سنار.

وأوضح مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور بابكر المقبول، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الفنية للاستجابة الصحية لمجابهة انتشار وباء "الكوليرا"، أن الوزارة تتابع الأوضاع الصحية متابعة لصيقة، خاصة عقب ظهور حالات الكوليرا بولايتي النيل الأزرق وسنار.

وأشار المقبول، إلى جهود مبذولة تهدف للسيطرة على المرض والقضاء عليه في حيزه الجغرافي الحالي ومنع انتشاره، داعيا وزارة المالية الاتحادية لتوفير الميزانيات المطلوبة للولايات المتأثرة، منعا لانتشار الوباء.