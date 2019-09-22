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رئيس جامعة كفر الشيخ للطلاب: ابعدو عن الشائعات

رئيس جامعة كفر الشيخ للطلاب: ابعدو عن الشائعات

إنجي علي تتعرض لأزمة صحية خلال فعاليات مهرجان الجونة

إنجي علي تتعرض لأزمة صحية خلال فعاليات مهرجان الجونة

"الوطن" تكشف أسماء مهندسي "الرئاسة" و"المقاولون العرب" المتهمين بالكسب

"الوطن" تكشف أسماء مهندسي "الرئاسة" و"المقاولون العرب" المتهمين بالكسب

أيمن نصري: بيان "رايتس ووتش" يظهر التربص الواضح بالدولة المصرية

أيمن نصري: بيان "رايتس ووتش" يظهر التربص الواضح بالدولة المصرية

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أسعار البطاطس تحافظ على استقرارها.. والطماطم تتراجع للنصف

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