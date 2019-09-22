رئيس جامعة كفر الشيخ للطلاب: ابعدو عن الشائعات

نظمت كليتا الذكاء الاصطناعي والطب البيطري، اليوم الأحد، لقاءً تعريفيًا للطلاب المستجدين بالكليتين بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الذكاء الاصطناعي، والدكتور إسماعيل القن، عميد كلية الطب البيطري، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال اللقاء، تم التعريف بأقسام الكلية واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليتين والجامعة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على الخدمات المقدمة من الجامعة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية المتنوعة لبناء شخصيات قيادية مميزة قادرة على التقدم والتطور والنجاح.

ووجه رئيس الجامعة، كلمة للطلاب رحب فيها بهم وعبر عن سعادته باستقبال الدفعة الأولى من الطلاب الجدد بالكلية الوليدة "الذكاء الاصطناعي" وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحباً بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد.

ودعا دسوقي، الطلاب إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى جامعة كفر الشيخ والاجتهاد في طلب المعرفة والعلم ووصفهم بسفراء الجامعة، مؤكداً على الالتزام بحضور البرامج التعليمية والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة رياضية وثقافية وفنية وأدبية، وحثهم على المشاركة الفعالة لبناء شخصية الطالب.

وحث رئيس الجامعة، الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم، "نبذل قصارى جهدنا من أجلكم لتكونوا متميزين علميا وثقافيا وفكريا ورياضيا وعنواناً لطالب جامعة كفر الشيخ الذي يحمل التميز بالخلق الرفيع ويتسلح بالعلم والتكنولوجيا ويحرص على بناء الوطن بالعمل".

كما حرص على توعية الطلاب والطالبات بالبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الفتن وتروج للشائعات المغرضة والهدامة، داعيًا الطلاب والطالبات للتواصل مع مسئولي الجامعة مباشرة لتوضيح الحقائق.

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا خطة الموسم الثقافي في الكليات.