وصل، جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة، للعاصمة السورية دمشق، اليوم، حيث سيعقد مشاورات مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، حول تشكيل لجنة دستورية لإعادة إطلاق العملية السياسية في البلد الذي يعيش حرباً منذ عام 2011، وتعثرت عملية تشكيل اللجنة المتواصلة منذ أشهر بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.

وأكد بيدرسون -الدبلوماسي النروجي الذي تسلم مهامه في يناير الماضي- عند وصوله إلى العاصمة السورية أنه ينتظر لقاءه بفارغ الصبر مع وزير الخارجية السوري غدا، مذكراً باللقاءات المثمرة التي أجراها مع المعلم خلال زيارته الأخيرة لدمشق في يوليو الماضي، موضحا أنه منذ ذلك الحين تمّ تحقيق تقدّم.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، تولى أربعة مبعوثين للأمم المتحدة الملف ولم ينجح أسلاف بيدرسون في إيجاد حلّ للحرب التي ازدادت تعقيداً خلال السنوات، وأسفرت عن مقتل 370 ألف شخص، ونزوح ولجوء الملايين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن الأربعاء الماضي، أنّ الأطراف السوريين توصّلوا إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد، ونص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار وانتقال سياسي في سوريا، على تشكيل هذه اللجنة.

ويفترض أن تضم 150 عضواً، تختار الحكومة السورية خمسين منهم والمعارضة خمسين آخرين بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين، ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة.

وإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإنّ الخلاف بين المعارضة والحكومة السورية يدور أيضاً حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزع المسئوليات بين أعضائها، فيما أوضحت صحيفة "الوطن" السورية: قد يقوم بيدرسون بإعلان رسمي بصدد اللجنة بمناسبة اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في 30 سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر،ان الحكومة السورية تمكنت بدعم من موسكو من استعادة السيطرة في السنوات الأخيرة على نحو 60% من الأراضي السورية.