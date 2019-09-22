تستضيف مدينة الغردقة المؤتمر السنوي للمحامين تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة" برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، خلال الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر الجاري، وبمشاركة حوالي 6500 محامي، و15 نقيب محامين دولة عربية وذلك بسرادق ضخم أقيم خصيصا لهذه المناسبة شمال منطقة الأحياء بمدينة الغردقة.

ويضم المؤتمر خمس لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح، هي ضوابط القيد وتنقية الجداول والأكاديمية وشروط القبول ومدونة السلوك المهني ومشروع قانون الإدارات القانونية وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.

وقال مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، أمين عام المؤتمر السنوي في تصريحات صحفية اليوم إن إقبال المحامين على المؤتمر فاق كل التوقعات.

وأضاف أن النقابة كانت تضع في حساباتها أن تصل الأعداد لخمسة آلاف محامي مشارك فقط، فارتفع الاشتراك 6500 مشترك.