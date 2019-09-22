تابع أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، تطبيق منظومة النظافة، مشددًا على ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوه بزيادة تكثيف أعمال النظافة والكنس وتجريف الأتربة ورفع المخلفات أولا بأول من الشوارع الفرعية، مع تكثيف الأعمال بنطاق المدارس والمناطق المحيطة بها خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

واطلع نائب المحافظ ، خلال الاجتماع الذى عقد في المحافظة، على ما تم في تجربة جمع القمامة من أمام العقارات في منطقة "باولينو" محرم بك، و"نادي الصيد"، في نطاق حي وسط،، وكذا ما تم في تجربة الجمع بواسطة الصناديق من أمام العقارات مباشرة بمناطق قطاع سيدي بشر ومحمد نجيب بأول المنتزه.

ووجه نائب المحافظ الجهات المعنية بإعداد مقترح لعدد من المناطق الأخرى للتوسع في تجارب الجمع من أسفل العقارات والجمع بالصفارة، لافتا إلى ضرورة تنفيذ تلك التجارب الناجحة والتي تأتي في إطار النهوض بمنظومة النظافة على مستوى الإسكندرية وتقديم خدمة مرضية لأهالي المدينة.

وقدم مسئولو الرصد البيئي لنائب المحافظ تقريرا بما تم متابعته ورصده والحملات التي شنت، فيما استعرض رؤساء الأحياء مستوى الأعمال التي تمت ومدى توفر صناديق القمامة ومعدلات الكنس ومعدلات رفع المخلفات، موضحين أن المؤشرات الأولية لتلك التجارب تشير إلى مدى رضاء الأهالي قاطني تلك المناطق.