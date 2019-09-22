أعلنت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم فى نسختها الجديدة فى أربعة فروع، وخصصت جوائز بقيمة مليون و200 ألف جنيه.

وحددت الوزارة الفرع الأول فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسى العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة، للجنسين حتى سن الأربعين عاماً، وحددت 320 ألف جنيه جوائز لهذا الفرع، 180 ألفاً للفائز بالمركز الأول، و140 للمركز الثانى.

أما الفرع الثانى فهو حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن، للجنسين حتى سن الثلاثين عاماً، وخصصت الوزارة 280 ألف جنيه للفائزين، والفرع الثالث حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة، للجنسين تحت 12 سنة، وتم تخصيص جوائز بقيمة 220 ألف جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى قررت تخصيص فرع خاص لحفَظة كتاب الله من أبناء قارة أفريقيا، مع تخصيص جائزتين، الأولى قدرها 150 ألف جنيه، والثانية 130 ألف جنيه لهذا الفرع. وتقام المسابقة فى الفترة من 8 فبراير المقبل حتى 13 من الشهر نفسه. كما خصصت الوزارة جائزة استثنائية قدرها 100 ألف جنيه لأفضل مركز ثالث، علماً بأن المشاركة من خارج مصر تكون عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية.

تخصيص فرع للمتسابقين الأفارقة.. و"عبدالغنى": لحماية أبنائنا وبناتنا من الأفكار المتطرفة

وقال عبدالغنى هندى، عضو لجنة الدعوة بالوزارة، لـ«الوطن»: القرآن الكريم يعصم الإنسان من الزيغ والانحراف، وهو إنارة واستنارة للقلب والعقل معاً، و«الأوقاف» بذلت جهداً ملموساً فى العناية بالقرآن الكريم وحفظته، وذلك من خلال تنظيم المسابقات الدولية والمحلية، والتى هدفها إعلاء روح الوسطية فى العالم كله، ونؤمن بأنه انتهى وقت استدراج النشء تحت مسمى تحفيظ القرآن، وتشويه عقول الأطفال والسيطرة عليهم، فنحفظ أبناءنا وبناتنا من الأفكار المتطرفة.