قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، إن توسعة مسجد الحسين وترميمه كانت حلما.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف ببدء ترميم مسجد الحسين وتوسيعه من الداخل بحيث يزداد عدد المتواجدات بمصلى السيدات من 250 إلى 1400 امرأة وتوسعة الساحة الخارجية للمسجد.

وتابع، "تجديد المسجد كان حلما من الأحلام التي تراودنا، بعد سرقة محتويات المسجد على يد جماعة الإخوان الإرهابية"، موضحا أن المقتنيات تم تتبعها ووجدت في الميناء قبل سفرها إلى تركيا، وكانت عبارة عن 25 نجفة أثرية، مشيرا إلى أن المسجد يدخله في الشهر أكثر من مليوني زائر من أكثر من 52 دولة من المحبين لآل البيت والإمام الحسين.

وأشاد باهتمام الدولة المصرية والأوقاف بملف المسجد، موضحا أن مشروع ترميم المسجد وتوسعته هو مشروع قومي بامتياز، "بعض التقديرات قالت إن الترميم سيحتاج إلى مليار جنيه وأظن أنه يبكلف أكثر من ذلك".