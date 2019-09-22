دعا الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المراسلين الأجانب المتعمدين بالقاهرة بضرورة الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا عند تغطيتهم شؤون مصر وأخبارها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "رأي عام"، عبر شاشة "ten": "نذكرهم وأنفسنا بقواعد لم نضعها، لكنها خمس قواعد مستقرة، والأكواد المهنية، تحسبًا لأي خروج عنها، وحفاظًا على المهنية".

وأضاف، أن الهيئة لا تتدخل في عمل المراسلين الأجانب، والالتزام المهني يحكم الجميع ونحرص عليه، مشيرًا إلى أن الهيئة لاحظت خلال الأيام الماضية حدوث تخطي لهذه القواعد، وتابع: "فأردنا أن نذكر زملاءنا وأنفسنا بها، لأن هناك فوضى وانفلات خاصةً فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد اعتماد نهائيًا على أي هذه المواقع إلا إذا كانت هذه الصفحة خاصة من مسؤول رسمي، ولا تنتقى الأخبار من هذه المواقع إلا في بلداننا".

وذكر أن الهيئة فضلت الدعوة على التحذير والإنذار، في ظل الفوضى ومحاولات بعض وسائل الإعلام التي تحولت إلى وسائل دعاية: "أتمنى أن يحافظ المراسلون الأجانب على صحفهم ووسائل إعلامهم التي تحظى بمصداقية كبيرة في العالم، وأقول لهم احرصوا على أنفسكم قبل أن تحرصوا على مصر".

وفي سياق متصل، قال رشوان، إن أغلبية الصحف وصفت الأمر بالحدث النادرة والقليل حدوثه، لافتًا إلى أن الأقلية من هذه الصحف وصفته بالاحتجاجات والثورة.