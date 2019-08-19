قال أيمن عبدالمنعم المشرف على معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنّ الكلية شهدت إقبالا كثيفا في ثالث أيام تنسيق طلاب الدبلومات الفنية لتسجيل رغباتهم، إلى جانب تحويلات طلاب الثانوية العامة في تقليل الاغتراب، مؤكدا أنّ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم 1000 طالب وطالبة.

وأكد عبدالمنعم لـ"الوطن" أنّه لا توجد أي مشكلات تواجه الطلبة في أثناء تسجيل رغباتهم، لوجود فريق دعم فني يشرف على الطلبة ويرشدهم، ويوجد في الكلية 3 معامل بواقع 30 جهازا لكل معمل، تعمل على أكمل وجهه دون توقف، مشيرا إلى أنّ المشكلات تواجه طلاب الثانوية العامة القائمين على تقليل الاغتراب بسبب محاولتهم للحصول على كليات خارج نطاقهم الجغرافي، أو محاولة الالتحاق بالكليات التي استوفت.

يذكر أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت موعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية، في 31 أغسطس المقبل، وموعد انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 20 أغسطس.