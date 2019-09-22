حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم، من عودة الحدود الصعبة بين أيرلندا وبريطانيا حال خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بلا اتفاق، وقال إنه لا يرغب في رؤية نقاط تفتيش على الحدود بين البلدين، لكن الاتحاد حريص على الحفاظ على مصالحه الاقتصادية وصحة وسلامة مواطنيه حال وقوع سيناريو الخروج بلا اتفاق، حسبما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وحذر يونكر، من أن "التاريخ قد يعيد نفسه بشكل فوري" لو أن اتفاق الجمعة العظيمة لم يُحترَم"، واتهم رئيس المفوضية عددا من أعضاء البرلمان (لم يُسمّهم) بتناسي التاريخ، مشيرا إلى أن نقاط التفتيش ستُفرَض على البضائع الداخلة إلى أيرلندا حتى لو لم تضع المملكة المتحدة حدودا من جانبها.

وتابع المسؤول الأوروبي قائلا: إن "الاتحاد الأوروبي غير مسؤول بشكل من الأشكال عن أي نوع من تبعات بريكست"، وأضاف يونكر: "هذا قرار بريطاني، قرار سيادي نحترمه، لكن لا مجال لتحميل الاتحاد الأوروبي المسؤولية؛ فالاتحاد الأوروبي ليس هو الذي يغادر المملكة المتحدة، وإنما العكس صحيح".