وزير بريكست البريطاني: هناك تقدّم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير "بريكست" البريطاني ستيفن باركلي، بعد لقائه كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه في بروكسل، اليوم، إنّ هناك "اندفاعة" في المفاوضات بين الجانبين، مضيفا: "أعتقد أن الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق، ونقوم بعمل شاق لتحقيق ذلك"، وأوضح المسؤول البريطاني: "نتقدم وهناك اندفاعة والمناقشات ستتواصل الأسبوع المقبل بين الفرق التقنية".

وتأمل المملكة المتحدة في تحقيق تقدّم كاف في المحادثات لتتمكن من القيام بخطوة حاسمة خلال القمة الأوروبية التي ستنعقد في 17 و18 أكتوبر المقبل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق جديد، وستأتي هذه القمة قبل عشرة أيام تقريباً من موعد خروج بريطانية من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، المحدد في 31 أكتوبر المقبل.