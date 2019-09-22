لقي رضيع عمره عام واحد في الدقهلية اليوم مصرعه إثر سقوطه من أعلى سرير غرفة النوم بمنزل عمه، ما تسبب بإصابته بنزيف داخلي بالمخ.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس بلاغ محمد ع. ا.، 39 سنة، مقيم بعزبة طرس، بسقوط تجل شقيقه هاني ع.، عمره عام واحد، من علي سرير بيته ما تسبب في وفاته.

بسؤال والدة الرضيع أفادت بأنها كانت تعد بعض الأغراض وتركت رضيعها مستلقيا على سرير بمنزل عمه ولكنه سقط على رأسه وتوفي على الفور.

وأكد تقرير مفتش الصحة بوجود كدمة بالجانب الأيمن في وجه الطفل، ما تسبب في نزيف داخلى بالمخ، تسبب في وفاته ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.