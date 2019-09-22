لقي شخص مصرعه، وأصيب آخرون جراء الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار تاباه الذي ضرب الأجزاء الجنوبية من كوريا الجنوبية، والتي أدت كذلك لإلغاء مئات الرحلات الجوية، ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، عن وكالة "الأرصاد الجوية" الكورية قولها: "إن الإعصار القوي مر على بعد 150 كيلومترا شرقي جزيرة جيجو جنوب البلاد، بسرعة 39 كيلومترا".

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار شمالا نحو مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية، ثاني أكبر مدن البلاد بعد سول، ويقترب منها حتى مسافة 80 كيلومترا، كما يتوقع أن يتوغل الإعصار صباح غد الإثنين حتى مسافة 60 كيلومترا شرق جزر دوكدو، الواقعة في أقصى شرق شبه الجزيرة الكورية والمتنازع عليها مع اليابان.

وكانت وزارة الداخلية والسلامة في البلاد، رفعت مستوى حالة التأهب الجوية من "الاهتمام" إلى "اليقظة" في وقت سابق تحسبا للإعصار الذي من المتوقع أن يؤثر تأثيراً خطيراً على المنطقة الجنوبية من البلاد.