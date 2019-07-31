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بالصور.. "المشاط" تلتقي نظيرها القبرصي لبحث سبل التعاون المشترك

بالصور.. "المشاط" تلتقي نظيرها القبرصي لبحث سبل التعاون المشترك

"تحتاج شرفة للعزف عليه".. الكشف عن أكبر بيانو في العالم

"تحتاج شرفة للعزف عليه".. الكشف عن أكبر بيانو في العالم

35 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

35 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

نشاط للحملات الأمنية المكبرة لمواجهة الخارجين على القانون

نشاط للحملات الأمنية المكبرة لمواجهة الخارجين على القانون

نائب محافظ القليوبية: إدخال خدمة الشباك الواحد بـ"تكنولوجي الخانكة"

نائب محافظ القليوبية: إدخال خدمة الشباك الواحد بـ"تكنولوجي الخانكة"

عاجل.. السيسي يكرم النماذج الواعدة من الشباب الأفريقي

عاجل.. السيسي يكرم النماذج الواعدة من الشباب الأفريقي

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نورهان مادخلتش "هندسة" فحولت المسجد الأقصى إلى عقلة إصبع

نورهان مادخلتش "هندسة" فحولت المسجد الأقصى إلى عقلة إصبع

"محدش بيعمر".. الزمالك يغير 8 حراس مرمى في آخر 10 سنوات

"محدش بيعمر".. الزمالك يغير 8 حراس مرمى في آخر 10 سنوات

سمير يحارب الهيموفيليا بالغناء: "سيبت المدرسة وبدرس منازل بسبب المرض"

سمير يحارب الهيموفيليا بالغناء: "سيبت المدرسة وبدرس منازل بسبب المرض"

صور.. أيقونة السلام بشرم الشيخ.. الأطول عالميا وتجذب السائحين

صور.. أيقونة السلام بشرم الشيخ.. الأطول عالميا وتجذب السائحين

"كانيباليزم".. هل مازالت رغبة أكل لحوم البشر مختبئة داخلنا؟

"كانيباليزم".. هل مازالت رغبة أكل لحوم البشر مختبئة داخلنا؟

القرآن والحديث فى ساحة الكنيسة المرقسية: وحدة وطنية فى معرض كتاب

القرآن والحديث فى ساحة الكنيسة المرقسية: وحدة وطنية فى معرض كتاب

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