قال الإعلامي عمرو أديب، إن عددا من الشعب المصري عند التحدث معهم في أي ملف يتحججون بـ "الهاشتاج"، مضيفا، "كل ما تكلم حد يقولك الهاشتاج، ياريت إحنا مقتنعين بأشياء في حياتنا زي الهاشتاج، هي البلد دي بتدار بالهاشتاج؟".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مساء اليوم، "الهاشتاج الخاص بالتحرير اللي هو الثالث عالميا والأول في مصر، اكتشفنا إن أغلبه مضروب، أغلبه مدفوع، وأغلبه أكونتات اتعملت في نفس اليوم".

وتابع، "إحنا رصدنا واحد بس كان عامل أكونت في 2010 مكتبش ولا تويته إلا يوم التظاهرات الجمعة الماضي اتحط عليها 1120 تويته، كله كذب، الحرب دي مستهدفة مصر بشكل واضح وصريح، عندنا بلد عاوزه تتبني، عندنا بلد عاوزه تقف على رجليها".

واستكمل، "الناس اللي بتدعوا للتظاهر دي قاعده برة وإحنا اللي قاعدين جوه، الهدم ممكن ييجي في ثانية، البناء بياخد وقت، بس الهدم في ثانية بيحصل".