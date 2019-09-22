عمرو أديب عن دعوات التظاهر: "لما يتجاب عليها واطيها .. مين مستفيد؟"

هاجم الإعلامي عمرو أديب، وسائل الإعلام الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية تناولها لقضية إحالة موظفين بمؤسسة الرئاسة للمحاكمة بتهم فساد.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر، إن تحقيقات القضية ترجع إلى عام 2016، مستشهدًا بأحد أحاديث الرئيس السيسي في نفس العام، حيث أكد على أن لا أحد فوق القانون وأنه لا مكان للمحسوبية.

وأضاف مقدم البرنامج: "شبكة رصد عمالة، قالت إنها بسبب الأحداث الجارية وده محصلش، قنوات الإخوان بيزنوا علينا من امبارح للنهاردة، هي دي طريقتهم إنهم يزنوا علينا، هم بيكذبوا كتير، واعترفوا إنهم نشروا صور ومعلومات مش صحيحة".

وتابع مقدم البرنامج، أن وسائل الإعلام الداعمة للجماعة الإرهابية لا تتطرق إلى أية إيجابيات للحكومة المصرية، مثل عدد المدارس التي جرى افتتاحها: " لما يتجاب عليها واطيها من مستفيد؟".