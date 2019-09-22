عمرو أديب: الدعوة للتظاهرات ستتسبب في ضرر اقتصادي كبير

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدعوة للتظاهرات ستتسبب في ضرر اقتصادي كبير مثل الذي حدث عام 2011.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، "زي 2011 والشركة اللي عندها 100 عامل هخليهم 50 عامل، ودا مش هيضر قناة الجزيرة اللي يبتبث شائعات دي هتضرك أنت بس".

وتابع، "أمير قطر أما راح القمة الاقتصادية في بيروت تعهد بدفع نصف مليار دولار للاقتصاد اللبناني ولحد النهاردة مدفعش حاجة، إنتوا كدا بتهدوا البلد".

واستطرد، "البورصة بتنزف والدولار بينزل تاني، مفيش دولة في العالم العملة بتاعتها كدا".

وأردف، "فيه مظاهرات وناس متضايقة ومشاكل موجودة، وفيه اختلاف في وجهات النظر، فيه إدارة عايزة تعمل 14 مدينة والشعب عايز الفلوس في إيديهم، يبقى نستنى ونقعد ونشوف هنعمل إيه؟".