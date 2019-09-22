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السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني بمقر إقامته في نيويورك

السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني بمقر إقامته في نيويورك

من المركز الرابع للصدارة.. العراق تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

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