لقيت طفلة مصرعها، صعقا، داخل منزلها بدائرة مركز العسيرات في سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إخطارا، من مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "ريتاج. ع. ع" عامين، تقيم دائرة المركز "جثة هامدة"، ادعاء صعق كهرباء.

وبالانتقال وسؤال والدتها "عفاف. ع. أ" 46 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت أنه في أثناء لهو ابنتها بالمنزل، لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية، مما نتج عنه صعقها ووفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت ذلك تحريات إدارة البحث الجنائي .

وحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.