يتابع مسؤولو الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، المعاهد الأزهرية بجميع المراحل في اليوم الثاني لانطلاق العام الدراسي الجديد للتأكد من سير وانتظام العملية التعليمية.

وشهد الشيخ عمر مصطفى يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، ومضر عبدالسميع نوار مدير عام المنطقة، طابور الصباح بالمعهد الثانوي بمدينة الطور، وتضمن كلمة عن دور الأزهر الشريف في محاربة الفساد.

وهنأ رئيس الإدارة المركزية، الطلاب بالعام الدراسي الجديد، متمنيا لهم مزيد من التقدم، كما أكد أنّ مصر ترتقي بأبنائها النابغين لذلك لابد أن يحرص جميع الطلاب على الالتزام والانتظام لنهل المعرفة.

وتفقد مدير عام المنطقة، قاعات رياض الأطفال في المعهد النموذجي الابتدائي للاطمئنان على جاهزية الفصول لاستقبال الأطفال في اليوم الثاني للعام الدراسي الجديد ووزع الحلوى على الأطفال.