قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيبدأ يوم الأحد المقبل 29/9/2019، إتاحة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجر 46 فيلا نصف تشطيب، نموذجي (لابلاج 1، ولابلاج 2)، بمسطحات مباني 220 و240 متر، بالإضافة إلى مساحة الأرض المُقام عليها هذه الوحدات ، بالمنطقة رقم 21 بمركز مارينا العلمين السياحي، بجهاز القرى السياحية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الطرح ستقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحة أن كراسات الشروط والمواصفات ستكون متاحة بمقر جهاز القرى السياحية بمركز مارينا العلمين السياحي بالكيلو 102 طريق إسكندرية – مطروح بوابة رقم 4، أو بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو مع مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية: يشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعياً مصرى الجنسية، ويمكن تخصيص فيلتين بحد أقصي للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) شريطة شراء كراسة شروط (كراسة لكل فيلا على حدة)، موضحاً أنه يتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الاتثنين 7/10/2019، وحتى يوم الخميس 17/10/2019، بمقر جهاز القرى الساحية، وللاستفسارات يتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز، والخرائط الخاصة بمواقع الفيلات المطروحة ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى للهيئة :([http://www.newcities.gov.eg)،]www.newcities.gov.eg)، ويتم الطرح طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979وأحكام اللائحة العقارية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية: "يتم سداد جدية الحجز بواقع 5 % من قيمة الفيلا والأرض المُقامة عليها بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي) يُرفق بطلب الشراء، على أن يتضمن الطلب نسبة سداد المقدم (لا تقل عن 25 % من إجمالي ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها)، وتستكمل نسبة السداد المدونة بطلب الشراء، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية – 0.5 % مجلس أمناء) من قيمة الفيلا والأرض المقامة عليها بشيك (مقبول الدفع أو مصرفي) باسم الجهاز خلال مدة أقصاها 30 يوماً من إخطار العميل بالموافقة على التخصيص".

وأشار السباعي، إلى أنه في حالة التزاحم على فيلا واحدة، تكون الأولوية لمن يُسدد ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها كاملاً دفعة واحدة بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى)، أو من يُسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن، وفي حالة التزاحم للسداد بالكامل تتم المفاضلة طبقاً لأعلى سعر يقدم منهم، ولا يتم تسليم الفيلا والأرض المقامة عليها إلا بعد استكمال سداد ما لا يقل عن 50 % من قيمتها، ويتم سداد الباقي من ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها (إن وجد) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الموافقة على البيع، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم الجهاز، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.