أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، النار صوب المزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 45 فلسطينيا.

وذكرت لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي في بيان، أن زوارق الاحتلال اطلقت النار صوب مراكب الصيادي غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية قرب موقع كوسوفيم العسكري شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال تاجرًا فلسطينيًا على معبر بيت حانون "إيرز" المخصص لعبور الأفراد شمال قطاع غزة بعد استجوابه من الاحتلال عند المعبر الفاصل بين قطاع غزة والداخل الإسرائيلي.

وقال المختص بشؤون الأسرى عبدالناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال اعتقلت هذا المواطن الذي يعد ثالث تاجر يتم اعتقاله بعد إجراء مقابلة مع الاحتلال في المعبر منذ مطلع الشهر الجاري.

ووفقا لتقديرات فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني من قطاع غزة منذ بداية العام في حوادث مختلفة، ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال لازال يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.

وشن الجيش الإسرائيلي 3 حروب ضد قطاع غزة في 2008 و2012 و2014، لأهداف قالت إسرائيل إنها تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية تجاه بلداتها، وتدمير قدرات "المقاومة" الفلسطينية التي تعرض أمنها للخطر.

وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 45 فلسطينيا، 22 منهم في بلدتي العيسوية وسلوان بالقدس المحتلة، وفي القدس.

أشارت مصادر فلسطينية، إلى أن قوات معززة من جيش وشرطة ومخابرات الاحتلال داهمت قرية العيسوية، وانتشرت في أحيائها، واقتحمت مجموعة من منازل المواطنين وفتشتها، وحطمت محتوياتها، وروعت قاطنيها، واحتجزتهم، وأرهبتهم بالكلاب البوليسية.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، أوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال برفقة مخابراتها اقتحمت حي عين اللوزة بالبلدة، وانتشرت في أحياء بلدة سلوان، وحررت مخالفات عشوائية للمواطنين، واحتجزت بعضهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأخضعتهم للتفتيش.

فيما اندلعت مواجهات في حي "أبو تايه" أطلق خلالها جنود الاحتلال وعناصر الشرطة الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز بصورة عشوائية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي رام الله وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين بينهم والدة أسير، خلال عمليات دهم نفذتها في حيي الماصيون، والمصايف بمدينة رام الله، وبلدتي بيرزيت، وبرهام شمالا، حيث اندلعت مواجهات خلال عمليات الدهم والاقتحام في أحياء الماصيون والمصايف وبلدة بيرزيت، أصيب خلالها العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء إلقاء الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، ومواطنين اثنين بمحافظة الخليل بعد أن داهمت عدة أحياء، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

وفي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت، و3 من قرية حبلة بمحافظة قلقيلية، و5 شبان من مخيم جنين للاجئين، و4 شبان من محافظة طولكرم، أحدهم على حاجز عسكري قرب قلقيلية.