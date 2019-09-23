جامعة الأزهر تفتح باب التحويل ونقل القيد بين الكليات.. اعرف الشروط

أعلنت جامعة الأزهر عبر موقعها الرسمي فتح باب التحويل ونقل القيد بين الكليات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2019، والمرشحين في العام الجامعي 2019-2020، وذلك حتي الاثنين الموافق 30 سبتمبر الحالي.
وحددت الجامعة شروط التحويل على النحو التالي
- يكون التحويل بين الكليات أو الشعب بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي، مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة.
- يكون التحويل مقابل رسوم التحويل المقررة.
- يحظر التحويل للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول.
- يشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن تتقدم الطالب بأوراقه أولا للكلية المرشح لها.
- يكون التحويل بين الكليتين بعد موافقة عميدي الكليتين.
- لا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشؤون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة.
- لن يقبل طلبا بعد الموعد المحدد تحت أي ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد إيصال التحويل.