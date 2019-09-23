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فيديو وصور.. حارس مرمى مصري يذهل العالم بإنقاذ رائع

فيديو وصور.. حارس مرمى مصري يذهل العالم بإنقاذ رائع

الإحصاء يصدر العدد العاشر بعد المئة من كتابه السنوي

الإحصاء يصدر العدد العاشر بعد المئة من كتابه السنوي

جامعة الأزهر تفتح باب التحويل ونقل القيد بين الكليات.. اعرف الشروط

جامعة الأزهر تفتح باب التحويل ونقل القيد بين الكليات.. اعرف الشروط

ما تيجي نخرج.. "المتفائل" على المسرح القومي و"ماما" على المسرح الفلكي

ما تيجي نخرج.. "المتفائل" على المسرح القومي و"ماما" على المسرح الفلكي

"بلوم للاستشارات": مصر الأولى بمجال الترويج السياحي في أفريقيا

"بلوم للاستشارات": مصر الأولى بمجال الترويج السياحي في أفريقيا

إصابة 21 شخصا وانقطاع الكهرباء في بعض أجزاء اليابان جراء إعصار "تاباه"

إصابة 21 شخصا وانقطاع الكهرباء في بعض أجزاء اليابان جراء إعصار "تاباه"

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شهادات الميلاد المؤقتة حياة جديدة لـ"مجهولي النسب"

شهادات الميلاد المؤقتة حياة جديدة لـ"مجهولي النسب"

"القاعدة".. محاولات للعودة على أنقاض "داعش"

"القاعدة".. محاولات للعودة على أنقاض "داعش"

من "خفير" لـ"وزير".. الدولة تحاكم الفاسدين: "كله بيتحاسب"

من "خفير" لـ"وزير".. الدولة تحاكم الفاسدين: "كله بيتحاسب"

الغياب عن المدرسة.. ظاهرة مرَضية تسيطر على "طلاب الشهادات"

الغياب عن المدرسة.. ظاهرة مرَضية تسيطر على "طلاب الشهادات"

مدير "الأوروبى لدراسات الإرهاب": "تنظيم بن لادن" لن يعود إلى سابق قوته

مدير "الأوروبى لدراسات الإرهاب": "تنظيم بن لادن" لن يعود إلى سابق قوته

تجاوزات وقعت منذ عهد مبارك.. تفاصيل إحالة موظفي الرئاسة و"المقاولون العرب" للجنايات

تجاوزات وقعت منذ عهد مبارك.. تفاصيل إحالة موظفي الرئاسة و"المقاولون العرب" للجنايات

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