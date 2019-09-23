ما تيجي نخرج.. "المتفائل" على المسرح القومي و"ماما" على المسرح الفلكي

"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

- عرض مسرحية "ماما" على مسرح الفلكي في الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في قلعة صلاح الدين الأيوبي الساعة 8:30 مساءً، والحضور مجاني.

- عرض مسرحية "المتفائل"، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، على المسرح القومي الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.

- عرض فيلم مقتل الغزال المقدس بـ"دار هن" في وسط البلد الساعة 7 مساءً، وسعر تذكرة الحضور 10 جنيهات.

- أوركسترا القاهرة ورباعيات أعمال راجح داود على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 50 و85 جنيهًا.

- عرض مسرحية التجربة بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.