إصابة 21 شخصا وانقطاع الكهرباء في بعض أجزاء اليابان جراء إعصار "تاباه"

أصيب 21 شخصا بجروح، أمس الأحد، جراء إعصار "تاباه" الذي يجتاح شمال شرق اليابان باتجاه بحر اليابان، في وقت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الرياح القوية والأمطار الغزيرة والأمواج العالية، ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن هيئة الأرصاد اليابانية أنه من المتوقع أن يقترب إعصار "تاباه" من منطقتي هوكوريكو وتوهوكو وكذلك جزيرة هوكايدو في أقصى الشمال اليوم.

وتضررت وسائل النقل العام يومي السبت والأحد بالإعصار، كما ألغت الخطوط الجوية العديد من رحلات أمس الأحد إلى جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب البلاد ومنها، في حين أوقفت شركة كيوشو للسكك الحديدية بعض الخدمات.

وفي محافظة أوكيناوا الجنوبية، أصيب 19 شخصا بجروح طفيفة، وأصيب اثنان في محافظة ميازاكي إثر تحطم الزجاج في المباني، كما انقلبت سيارة بسبب الرياح القوية، وفي محافظة ميازاكي، تعيش حوالي 6000 أسرة بشكل رئيسي في منطقة نوبيوكا بدون كهرباء مؤقتًا نتيجة للإعصار.

وفي كوريا الجنوبية، لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون بجروح جراء إعصار تاباه في مدينة بوسان التي تبعد حوالي 453 كيلومترا جنوب العاصمة "سول"، حسب نتيجة الإحصاء الأولية، وقال مركز مكافحة الحرائق والسلامة في المدينة، إن عدد حالات الإصابة والأضرار الناجمة عن الإعصار 628 حالة، منها حالة وفاة واحدة و21 حالة إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ودمر الإعصار، جزءا من منزل بعد انهيار أحد أعمدة منزل مكون من طابقين في منطقة جينكو في بوسان، أمس الأول السبت، مما أدى إلى مقتل صاحبة المنزل "72 عاما"، وبسبب الرياح القوية المصاحبة للإعصار بسرعة 30.7 مترات في الثانية، اصطدم مواطن، 69 عاما، كان يقود دراجة بخارية بعمود إنارة في الشارع، وأصيبت مواطنة، 59 عاما، بكسور في العظام بعد أن انزلقت في الطريق المبلل بمياه الأمطار، وبلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف 21 شخصا.