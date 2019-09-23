أطلقه السيسي وتناقشه الأمم المتحدة برئاسته.. ما هو تحالف التكيُف؟

"مبادرة المرونة والتكيُف" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ترأسه للجنة الرؤساء والقادة الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، في عام 2015 في مؤتمر باريس، والتي حازت على دعم السكرتير العام للأمم المتحدة، مُعربًا صلاحيتها للعرض خلال قمة المناخ التي تبدأ فعالياتها اليوم، كأحد أهم المحاور للجميعة العامة للأمم لمتحدة الـ74، وكونها أحد المباردات التي تم بلورتها بشكل جيد، ليصبح بذلك تحالف المرونة والتكيُف، الذي ترأسه مصر وإنجلترا، ضمن المباردات الستة من أصل 15 مبادرة تضمنتها القائمة.

تحديد الأولويات والمبادرات من أجل رفع الطموح هي أهم ما يهدف إليه تحالف التكيف، بالإضافة إلى بذل المزيد من الجهد والتمويل لموضوعات التكيف، والتي تُعتبر أولوية لكل الدول النامية من أجل التكيف في أسرع وقت مع آثار التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متسارع ولا تفرق بين دول أو شعوب العالم.

تحالف التكيف والمقاومة برئاسة مصر وإنجلترا

أعمال تحضيرية للقمة سعت من خلالها مصر ليكون لها دورًا قياديًا، حتى أصبحت رئيسا مشتركا مع المملكة المتحدة، وذلك في إطار الصيغة التشاركية بين الدول النامية والمتقدمة على رأس كل محور من المحاور التسعة التي والتي حرص عليها السكرتير العام لضمان توازن العملية التحضيرية لقمة المناخ 2019، وذلك وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

ممثلة عن الدول النامية وخصوصا الأفريقية منها، جرت العمليات التحضيرية لمحور المرونة والتكيف ذو الأهمية والألولية الزائدة لدول هي الأكثر تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ، بالإضافة إلى حرص مصر على الرئاسة المشتركة على قدم المساواة شكلا وموضوعا، ولذلك استضافت وزيرة البيئة فريق العمل البيرطاني في القاهرة في أبريل الماضي لعقد مشاروات حول الخطوات الأولى لبدء العمل، وجرى الإعلان الرسمي عن الرئاسة المشتركة للتحالف في يونيو الماضي، وذلك خلال ترأس وزيرة البيئة، وفد مصر بقمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في أبو ظبي، مطالبة بسرعة التحرك الدولي لرفع سقف الطموح في موضوعات التكيف.

وفي أغسطس الماضي، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلعاته بأن تسفر رئاسة مصر المشتركة مع نظيرتها المملكة المتحدة، لتحالف التكيف والقدرة على التحمل، عن خطوات عملية تسهم في الجهد الدولي لحشد تمويل المناخ وتضاف إلى التعهدات السابقة، وذلك في كلمته أمام قمة الـ7 المنعقدة بمدينة بيارتز الفرنسية، وذلك في جلسة "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات."

تحالف التكيف والمرونة هو أحد أهم المبادرات التي تناقش في قمة المناخ

ووفقا لموقع الأمم المتحدة فإن فنلندا وألمانيا والمغرب ونيجيريا، من أبرز الدول الداعمة للتحالف والمساهمين بالإضافة إلى حكومات البلدان الأقل نموًا والجزر الصغيرة النامية ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث (UNISDR)، والاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والبنك الدولي وبنك التنمية الإقليمي، منتدى المناخ العالمي WEF، واللجنة العالمية للتكيف ومبادرة التكيف الأفريقية ومنظمة الأغذية والزراعة.

ويهدف التحالف إلى معالجة المتطلبات الملحة للتكيف، خاصة بالنسبة للأشخاص والمجتمعات الأكثر ضعفًا، وذلك من خلال التغيير المنهجي والتدريجي ودعم التحول إلى بيئة واقتصاد مرن وأشخاص متصفين بالمرونة.

التحالف يهتم لشؤون الدول النامية والمجتمعات الأكثر ضعفا لأنها الأكثر تضررا

ومن المتوقع أن يضمن التحالف التزامات بالعمل نحو التحول النظامي والعالمي لتغيير طرق الاستثمار وتأمين الغذاء والماء والحد من تأثير الكوارث لتلبية احتياجات التكيف، مع زيادة تمويل القطاعين العام والخاص بطريقة حقيقية لعمليات التحويل، وكذلك تلبية الاحتياجات العاجلة بما في ذلك عن طريق تحسين الوصول إلى التمويل خاصة لأكثر الفئات ضعفا، وكذلك تسهيل نقل التقنيات.

ووفقا لصفحة التحالف على موقع الأمم المتحدة فإن التحالف من شأنه تعميم القدرة على التحمل والتكيف على مدى طويل بالنسبة لسياسات التنمية واستراتيجيات منخفضة الإنبعاثات، وبالتالي تضمين المخاطر المتعلقة بالمناخ في جميع خطط الاستثمار والتمويل العام والخاص مثل البنى التحتية، على أن يتم ذلك من خلال مبادرات تدعم التحول وتكامل المناخ وذات دلالات واضحة وقابلة القياس والتطوير.

التزامات مدعومة ومبادرات رفيعة المستوى من المقرر أن تنبثق عن التحالف والتي ترتكز على الحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك الإنذار المبكر وجعل ملايين الناس أكثر أمانا، بالإضافة إلى التزامات تختص بالأمن الغذائي وأزمة الأمن المائي لدعم صغار المزارعين وحماية النظم الإيكولوجية، وسوف يدعم ذلك جميع الناس، وخاصة الأكثر ضعفا، على التكيف ويصبحوا أكثر مرونة لتغير المناخ.