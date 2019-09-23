أعلن مسؤولون أفغان، اليوم، مقتل عدد من المدنيين في مداهمة شنتها القوات الخاصة الأفغانية على مخابئ لحركة "طالبان" الإرهابية في ولاية "هلمند" جنوبي البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الجيش الأمريكي أعلن مقتل 22 عنصرا مسلحا من "طالبان" في هذه المداهمة.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن هناك تضاربا في الأنباء حول أعداد القتلى والجرحى، حيث أعلن عبدالمجيد اخوند نائب عضو مجلس المحافظة وفاة 3 مدنيين متأثرين بجراحهم، حيث كانوا في الطريق إلى المستشفى لإسعافهم.

وأشار إلى أن السلطات الأفغانية تحقق في الأنباء التي تفيد بمقتل 24 مدنيًا على الأقل كانوا في حفل زفاف حينما وقع الهجوم على حي "قلعة موسى"، الذي يقع تحت سيطرة "طالبان"، مساء أمس الأحد.

من جانبه، أكد المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند، عمر زواك، مقتل 14 مسلحا من بينهم 6 مسلحين أجانب خلال المداهمة ذاتها.