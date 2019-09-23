قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث إلى صحيفة "لو موند الفرنسية"، إنه يجب الحذر بشأن توجيه الاتهامات حول الهجمات على منشآت "أرامكو" السعودية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".