طرح الكراسات الأحد المقبل.. شروط حجز 46 فيلا نصف تشطيب بالعلمين

أعلنت وزارة الإسكان، عن فتح باب حجز 46 فيلا نصف تشطيب، بمركز مارينا العلمين السياحي، بجهاز القرى السياحية، ومن المقرر أن تتاح كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز القرى السياحية بمركز مارينا العلمين السياحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري.

ويمكن الحصول على كراسات الشروط بمقر جهاز القرى السياحية بمركز مارينا العلمين السياحي بالكيلو 102 طريق إسكندرية – مطروح بوابة رقم 4، أو بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو مع مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل حجز الوحدات على النحو التالي:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا.

2- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

3- يمكن تخصيص فيلتين بحد أقصي للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) شريطة شراء كراسة شروط (كراسة لكل فيلا على حدة).

4- سداد جدية الحجز بواقع 5% من قيمة الفيلا والأرض المُقامة عليها بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي) يُرفق بطلب الشراء، على أن يتضمن الطلب نسبة سداد المقدم (لا تقل عن 25% من إجمالي ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها)، وتستكمل نسبة السداد المدونة بطلب الشراء، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية – 0.5% مجلس أمناء) من قيمة الفيلا والأرض المقامة عليها بشيك (مقبول الدفع أو مصرفي) باسم الجهاز خلال مدة أقصاها 30 يومًا من إخطار العميل بالموافقة على التخصيص.

5- في حالة التزاحم على فيلا واحدة، تكون الأولوية لمن يُسدد ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها كاملاً دفعة واحدة بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى)، أو من يُسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن، وفي حالة التزاحم للسداد بالكامل تتم المفاضلة طبقاً لأعلى سعر يقدم منهم.

6- لا يتم تسليم الفيلا والأرض المقامة عليها إلا بعد استكمال سداد ما لا يقل عن 50% من قيمتها.

7- يتم سداد الباقي من ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها (إن وجد) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

8- يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الموافقة على البيع، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم الجهاز، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.