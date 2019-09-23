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تأجيل محاكمة 12 متهما بالانضمام لداعش لـ13 أكتوبر

تأجيل محاكمة 12 متهما بالانضمام لداعش لـ13 أكتوبر

إصابة شخص وتحطم سيارة في سقوط لوحة إعلانات على طريق مطروح-الإسكندرية

إصابة شخص وتحطم سيارة في سقوط لوحة إعلانات على طريق مطروح-الإسكندرية

الدولار يخسر قرشين أمام الجنيه خلال منتصف التعاملات

الدولار يخسر قرشين أمام الجنيه خلال منتصف التعاملات

أطلقه السيسي وتناقشه الأمم المتحدة برئاسته.. ما هو تحالف التكيُف؟

أطلقه السيسي وتناقشه الأمم المتحدة برئاسته.. ما هو تحالف التكيُف؟

"اتصالات مصر" تعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

"اتصالات مصر" تعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع في منتصف التعاملات وعيار 21 بـ698 جنيها

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع في منتصف التعاملات وعيار 21 بـ698 جنيها

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يشارك بها الرئيس السيسي.. ملفات قمة الأمم المتحدة من أجل المناخ 2019

يشارك بها الرئيس السيسي.. ملفات قمة الأمم المتحدة من أجل المناخ 2019

طرح الكراسات الأحد المقبل.. شروط حجز 46 فيلا نصف تشطيب بالعلمين

طرح الكراسات الأحد المقبل.. شروط حجز 46 فيلا نصف تشطيب بالعلمين

شهادات الميلاد المؤقتة حياة جديدة لـ"مجهولي النسب"

شهادات الميلاد المؤقتة حياة جديدة لـ"مجهولي النسب"

"صراع العروش" و"تشيرنوبيل".. القائمة الكاملة لحفل توزيع جوائز الإيمي

"صراع العروش" و"تشيرنوبيل".. القائمة الكاملة لحفل توزيع جوائز الإيمي

"القاعدة".. محاولات للعودة على أنقاض "داعش"

"القاعدة".. محاولات للعودة على أنقاض "داعش"

من "خفير" لـ"وزير".. الدولة تحاكم الفاسدين: "كله بيتحاسب"

من "خفير" لـ"وزير".. الدولة تحاكم الفاسدين: "كله بيتحاسب"

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