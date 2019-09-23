أعلنت شركة "اتصالات مصر" عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:
Principal Engineer
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- شهادة جامعية في الاتصالات السلكية واللاسلكية والهندسة الإلكترونية.
- امتلاك مهارات التعامل مع الكمبيوتر، وأدوات مايكروسوفت أوفيس.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال شبكة المحمول.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
System Senior Specialist
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.
- خبرة من سنة إلى سنتين في تكنولوجيا المعلومات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Collection account management Sr. Executive
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على درجة جامعية.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).
- خبرة بين سنة و3 سنوات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Projects Service Delivery Senior Specialist
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على درجة جامعية في الهندسة.
- امتلاك مهارات الكمبيوتر.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Corporate Large Sales Supervisor
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على درجة جامعية.
- امتلاك مهارات الكمبيوتر وخاصة MS excel و power point.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Gov Sr\. Sales Executive.Corporate Sales
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على درجة جامعية.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).
- امتلاك مهارات الكمبيوتر.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الاتصالات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.