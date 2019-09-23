أعلنت شركة "اتصالات مصر" عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:

Principal Engineer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- شهادة جامعية في الاتصالات السلكية واللاسلكية والهندسة الإلكترونية.

- امتلاك مهارات التعامل مع الكمبيوتر، وأدوات مايكروسوفت أوفيس.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال شبكة المحمول.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

System Senior Specialist

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- خبرة من سنة إلى سنتين في تكنولوجيا المعلومات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Collection account management Sr. Executive

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة جامعية.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).

- خبرة بين سنة و3 سنوات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Projects Service Delivery Senior Specialist

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة جامعية في الهندسة.

- امتلاك مهارات الكمبيوتر.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Corporate Large Sales Supervisor

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة جامعية.

- امتلاك مهارات الكمبيوتر وخاصة MS excel و power point.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Gov Sr\. Sales Executive.Corporate Sales

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة جامعية.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).

- امتلاك مهارات الكمبيوتر.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الاتصالات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.