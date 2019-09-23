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إصابة 3 أشخاص في حريق اندلع في دار لرعاية المسنين بفرنسا

إصابة 3 أشخاص في حريق اندلع في دار لرعاية المسنين بفرنسا

رئيس الرقابة الإدارية: نهضة الأوطان ترتكز على المتميزين والكفاءات

رئيس الرقابة الإدارية: نهضة الأوطان ترتكز على المتميزين والكفاءات

عاجل.. بريطانيا تفجر طردا مشبوها في مطار مانشستر

عاجل.. بريطانيا تفجر طردا مشبوها في مطار مانشستر

طقس الثلاثاء: شبورة صباحية ورياح شمالية.. والعظمى بالقاهرة 32

طقس الثلاثاء: شبورة صباحية ورياح شمالية.. والعظمى بالقاهرة 32

تأجيل محاكمة 12 متهما بالانضمام لداعش لـ13 أكتوبر

تأجيل محاكمة 12 متهما بالانضمام لداعش لـ13 أكتوبر

إصابة شخص وتحطم سيارة في سقوط لوحة إعلانات على طريق مطروح-الإسكندرية

إصابة شخص وتحطم سيارة في سقوط لوحة إعلانات على طريق مطروح-الإسكندرية

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طرح الكراسات الأحد المقبل.. شروط حجز 46 فيلا نصف تشطيب بالعلمين

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