أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، التخلص بشكل آمن وصحي وبيئي من 10 أطنان و174 كيلوجرام مخلفات ونفايات طبية خطرة.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه جرى التخلص من المخلفات الطبية بشكل بيئي وآمن صحيًا عن طريق 4 محارق طبية في مراكز الفرافرة وبلاط وباريس والخارجة، بعد نقلها من خلال 5 سيارات مجهزة ومعدة لهذا الغرض.

وأضاف أن المديرية تمتلك 4 محارق، وجرى معالجة 5588 كيلوجرام نفايات طبية بالخارجة، و662 كجم بمحرقة مركز باريس، و3319 كيلوجرام بمحرقة قرية ذخيرة التابعة لمركز بلاط، ومعالجة وإعدام 605 كيلوجرامات نفاية طبية خطرة بمحرقة الفرافرة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه شكل لجنة للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية المختلفة، للتأكد من حسن سير العمل، والالتزام بالسلامة والصحة المهنية، شملت المستشفيات والوحدات الطبية القروية.