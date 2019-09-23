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آخرهم محمود جاد.. 3 حراس مرمى لفتوا أنظار العالم بتصدياتهم

آخرهم محمود جاد.. 3 حراس مرمى لفتوا أنظار العالم بتصدياتهم

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ضبط 500 ألف مخالفة في حملات مرورية مختلفة

نتنياهو يلمح لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل حال تعثر مفاوضاته مع جانتس

نتنياهو يلمح لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل حال تعثر مفاوضاته مع جانتس

نشوب حريق في مدرسة وإخلائها من الطلاب بقنا

نشوب حريق في مدرسة وإخلائها من الطلاب بقنا

وكيل النواب يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس المجلس التشريعي ببيهار الهندية

وكيل النواب يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس المجلس التشريعي ببيهار الهندية

فرج عامر يشيد بترويج الرئيس للاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية

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"حق المريض الأصم يعبر عن تعبه".. مبادرة طلاب طب لتعلم ونشر لغة الإشارة

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شهادات الميلاد المؤقتة حياة جديدة لـ"مجهولي النسب"

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"القاعدة".. محاولات للعودة على أنقاض "داعش"

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