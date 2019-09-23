على مدار سنوات طويلة كانت مصر ولا تزال الداعم الأكبر لأشقائها العرب، بداية من احتضانها مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، مرورا بالمواقف السياسية والاقتصادية التي لطالما كانت مساندة لأشقائها العرب.

وعلى هامش مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة الـ74 للجمعية العام للأمم المتحدة، تعقد الليلة قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية لبحث العلاقات المتبادلة بينهم.

زيارات متبادلة بين مصر والأردن

2014

في العام 2014، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ملك الأردن عبدالله الثاني، لتأكيد حرص البلدين على تمتين أواصر الإخوة والتنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي ديسمبر أجرى الرئيس زيارة رسمية للأردن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين مع ملك الأردن عبدالله الثاني.

2015

وفي مارس 2015 استقبل الرئيس السيسي الملك عبدالله الثاني، لحضور القمة العربية في دورتها الـ26.

وفي مايو شارك السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في البحر الميت بالأردن.

وفي أغسطس استقبل الرئيس العاهل الأردني لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

2016

وفي أغسطس 2016، استقبل الرئيس السيسي الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية.

2017

وفي مارس 2017 شارك الرئيس في الدورة العادية الثامنة والعشرين للقمة العربية بالبحر الميت.

وفي مايو، أجرى الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن زيارة لمصر، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

2019

في يناير 2019، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة للأردن، استقبله خلالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية والعربية.

وفي نهاية مارس، شارك الملك عبدالله الثاني في القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية.

وفي يوليو، أجرى الملك عبدالله الثاني زيارة لمصر، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

زيارات مصر والعراق

وفي فبراير 2019، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس العراقي برهم صالح على هامش القمة العربية الأوروبية.