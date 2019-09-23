نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، باستمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والعمل على اتخاذ كل الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وقال إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منها، حالتين بحوض الجزار على مساحة قيراطين و12 سهما، و حالتين بقرية صندفا على مساحة 3 قراريط، وحالتين بقرية أبوجرج على مساحة 4 قراريط و12 سهما.

وأضاف أن الوحدة المحلية تستمر في الحملات، للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات.