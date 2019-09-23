قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة بنيويورك.

وأضاف "راضي" أن الرئيس يلقي كلمة مصر في هذا الشأن، والتي تضمنت عرضا لجهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، وكذا جهودها لتعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.

ومن المقرر، أنَّ يلقي الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، كلمة مصر أمام قمة قمة التغطية الصحية الشاملة، والتي تعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن فاعليات اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة.