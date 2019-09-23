فجّر مسلسل "نصيبي وقسمتك2" أزمة كبيرة، بعد بيان نقابة المهن التمثيلية، بمنع التعامل مع منتج المسلسل بسبب إخلاله بالقوانين والأعراف، التي فرضتها النقابة الفترة الماضية، بالتعامل مع فنانين غير أعضاء النقابة، كما أوضح بيان النقابة أن أي ممثل أو ممثلة سيتعامل مع سالف الذكر، سيتم تحويله للتحقيق وإيقافه عن العمل مباشرة.

ومن أسماء الممثلين المشاركين بالمسلسلمن غير أعضاء النقابة: هاني عادل، كريم العمري، كريم صبحي، نانسي صلاح، توني ماهر، شادي جميل، إسراء البليسي، أسما سليمان، مصطفى سلامة، ياسمين غيث، مي فخري، صبا الرفاعي .

"نصيبى وقسمتك3" يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن منهم، هنا شيحا وهانى عادل وشريف سلامة ومريهان حسين وهبة مجدى وعبير صبرى ومى فخرى، ويحتوى على 8 قصص مختلفة يتم عرض كل منهما فى إطار خمس حلقات فقط .