يشارك الفنان كريم العمري في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ويخوض بطولة إحدى حكايات الجزء الثالث بعنوان: "براد شاي".

والجزء الثالث من المسلسل بطولة الفنان هاني عادل وعبير صبري وكريم العمري وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة.

وأفصح العمري، في تصريحات صحفية، عن دوره في المسلسل، حيث سيقدم دور رئيس المباحث، واسمه عمر شرف، الذي يقوم بالبحث عن خيوط أحد القضايا بحل الألغاز المعقدة فيها.

وقال العمري إن العمل الجديد يعد التعاون الثاني مع المنتج أحمد عبدالعاطي حيث كان أول من قدمه أمام الكاميرا من خلال الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" حكايه "أحمد يا عم" مع المخرج مصطفى فكري، والذي لعب دورا كبيرا ومهما في مشواره الفني ودعمه بشكل كبير، حسب قوله.